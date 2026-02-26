Elazığ'da Kar Yağışı 115 Köy Yolunu Kapadı - Son Dakika
Elazığ'da Kar Yağışı 115 Köy Yolunu Kapadı

Elazığ'da Kar Yağışı 115 Köy Yolunu Kapadı
26.02.2026 11:29
Elazığ'da etkili kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı, açma çalışmaları sürüyor.

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla yer yer görüş mesafesinde düşüş yaşanırken, sürücüler araçlarıyla trafikte dikkatle ilerledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde 50, ilçelerden Baskil'de 36, Sivrice'de 18, Karakoçan'da 6, Kovancılar'da 3, Arıcak'ta 1 ve Ağın'da 1 olmak üzere toplamda 115 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 120 personel ve 90 araçla yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

