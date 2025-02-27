Elazığ'da Kazada 5 Yaralı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.Ş.S'nin kullandığı 23 BZ 008 plakalı otomobil, Malatya yolu Hazardağlı Kavşağı'nda E.C. yönetimindeki 12 TOG 023 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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