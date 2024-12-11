ELAZIĞ'da elini kıyma makinesine kaptıran market çalışanı F.K. (19), itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.
Bosna Hersek Bulvarı'ndaki bir marketin kasap reyonunda çalışan F.K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Makine durdurulurken, ihbarla markete itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle F.K.'nin sıkışan eli kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.K., Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Genç İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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