Elazığ'da Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Genç İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Genç İşçi Kurtarıldı

Elazığ\'da Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Genç İşçi Kurtarıldı

Elazığ'da bir marketin kasap reyonunda çalışan 19 yaşındaki F.K., elini kıyma makinesine kaptırdı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

11.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:31
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ELAZIĞ'da elini kıyma makinesine kaptıran market çalışanı F.K. (19), itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Bosna Hersek Bulvarı'ndaki bir marketin kasap reyonunda çalışan F.K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Makine durdurulurken, ihbarla markete itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle F.K.'nin sıkışan eli kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.K., Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Genç İşçi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Genç İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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