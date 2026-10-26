Elazığ'da kontrolden çıkan taksi iş yerinin vitrinine çarptı, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile taksi, Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, bir iş yerinin vitrinine çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada taksideki bir kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.