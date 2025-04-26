Elazığ'da Misket Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Elazığ'da dolu yağışı etkili oldu
ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.
Elazığ merkez ve bazı ilçelerindeki yüksek rakımlı alanlarda sağanak yağış etkili oldu. Arıcak ilçesinde ise dolu yağdı. Aniden bastıran ve misket büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.
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