Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

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Elazığ'da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü motosikletle yayaya çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz sürücü Kemal Aygün'ün (15) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Şahsuvar köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Faruk Işık'a (30) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Aygün ile Işık, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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