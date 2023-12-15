Elazığ\'da Narkotik Operasyonu: 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Varan' ile yapılan aramada, plastik bidonlarla toprağa gömülü 14 kilo esrar ve 145 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen istihbari çalışmalarda, M.K.'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.'nin evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Varan' ile evde yapılan aramada, plastik bidonlarla toprağa gömülü, 14 kilo esrar ve 145 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.