Elazığ\'da Otobüs Kaldırıma Çarptı: 3 Yaralı

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ELAZIĞ'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün kaldırıma çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Elazığ Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın caddesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/ELAZIĞ,