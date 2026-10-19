Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcu için hattından çıktı: Korna çalarak Elazığ Şehir Hastanesi\'ne ulaştırdı

Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcu için hattından çıktı: Korna çalarak Elazığ Şehir Hastanesi'ne ulaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da kent içi seferdeki otobüste bir yolcunun fenalaşıp yere düşmesi üzerine şoför Emrah Zaman, amirliğinden onay alarak hattından ayrıldı. Trafikte korna çalıp yol isteyen Zaman, yolcuyu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne getirdi. Sağlık ekiplerinin sedyeyle aldığı yolcu tedaviye alındı; yaşananlar araçtaki kameraya yansıdı.
Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Emrah Zaman, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.
Kent merkezinde sefer yapan halk otobüsüyle seyahat eden bir yolcu, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
KORNA ÇALARAK HASTANEYE YETİŞTİRDİ
Durumu fark eden yolcuların bilgi vermesi üzerine otobüs şoförü Zaman, bağlı olduğu ulaştırma amirliğinden izin alarak, hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.
Korna çalarak trafikteki diğer araçlardan yol isteyen Zaman, rahatsızlanan yolcuyu kısa sürede Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.
Sağlık ekiplerince otobüsten alınarak sedyeye konulan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yolcunun otobüste rahatsızlanarak yere düşmesi ve ardından otobüsle hastaneye götürülmesi, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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