Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AEF 667 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Karagedik mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
