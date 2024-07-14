Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Recep S'nin kullandığı 51 ES 058 plakalı otomobil, Sivrice-Gözeli yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler Recep S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
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