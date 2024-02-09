Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi

Elazığ\'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla 212 okulun çevresinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli kişiler ve sürücüler, servis araçları ve okul çevresindeki iş yerleri kontrol edildi. Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

09.02.2024 14:57
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Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 117 personelden oluşan 44 ekip, kent merkezindeki 212 okulun çevresinde denetim yaptı.

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli kişiler ve sürücüler, servis araçları ve okul çevresindeki iş yerleri kontrol edildi.

Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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