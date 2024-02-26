Elazığ'da Rüzgarın Etkisiyle Sürüklenen Teknede Mahsur Kalan 2 Balıkçı Kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Rüzgarın Etkisiyle Sürüklenen Teknede Mahsur Kalan 2 Balıkçı Kurtarıldı

Elazığ\'da Rüzgarın Etkisiyle Sürüklenen Teknede Mahsur Kalan 2 Balıkçı Kurtarıldı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan 2 balıkçı, rüzgarın etkisiyle sürüklenen teknede mahsur kaldı. Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıkçılar kurtarıldı. Soğuk hava ve rüzgardan etkilenen balıkçılara ambulansta müdahale edildi.

26.02.2024 02:33  Güncelleme: 02:35
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Elazığ'da rüzgarın etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde sürüklenen teknede mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı.

Yurtbaşı Beldesi eski Bingöl yolu mevkisinde balık avına çıkan Mehmet Ali Turgut ile Çetin Eder'in bulunduğu tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle baraj gölünde sürüklendi.

Dalgalar nedeniyle kıyıya yanaşamayan ve alabora tehlikesi yaşayan balıkçılar, jandarmadan yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu balıkçılar, AFAD'a ait kurtarma botu ile tekneden alınarak kıyıya çıkarıldı.

Soğuk hava ve rüzgardan etkilenen balıkçılara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Rüzgarın Etkisiyle Sürüklenen Teknede Mahsur Kalan 2 Balıkçı Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Rüzgarın Etkisiyle Sürüklenen Teknede Mahsur Kalan 2 Balıkçı Kurtarıldı - Son Dakika
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