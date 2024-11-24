Elazığ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Elazığ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış, caddelerde su birikintileri ve ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji, bölgede karla karışık yağmur ve buzlanma uyarısı yaptı.

24.11.2024 19:25  Güncelleme: 19:28
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ELAZIĞ'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kent için uyarısını yaptığı sağanak Elazığ'da etkili oldu. Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanakla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü de, yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde beklenen karla karışık yağmur ve 20 cm'yi geçen yoğun kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisinin artacağının beklendiği belirterek, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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