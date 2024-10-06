Elazığ\'da Sahte Dolar Operasyonu

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Elazığ'da bir iş yerinde piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuyumcular pasajında bir iş yerinde altın ve Türk lirası karşılığında piyasaya sahte dolar satışına ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce adreste yapılan aramada 50 dolarlık 409 sahte banknot ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.