Elazığ\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Tabanca Ele Geçirildi

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.