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Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Tabanca Ele Geçirildi

Elazığ\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Tabanca Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. İstihbari çalışmalar sonucunda şüphelinin iş yerinde silah ticareti yaptığı bilgisi elde edildi. Operasyonda, 13 tabanca, 17 şarjör, 535 tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.02.2024 16:25  Güncelleme: 16:26
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ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 13 ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalarda, H.D. isimli şüphelinin iş yerinde silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin işyerine düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 535 tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

Kaynak: DHA

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