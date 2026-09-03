Elazığ'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ Aksaray Mahallesi'nde M.Ç. (51), pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Aksaray Mahallesi Şehit Ruşen Sağlamlı Sokak'ta M.Ç'ye (51) kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Ç'nin cenazesi, polis ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Ekipler, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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