Elazığ'da Soba Yangını: Anne ve İki Kızından Biri Ciddi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Soba Yangını: Anne ve İki Kızından Biri Ciddi Yaralandı

Elazığ\'da Soba Yangını: Anne ve İki Kızından Biri Ciddi Yaralandı

Elazığ'da bir evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında anne ile iki kızı dumandan etkilendi. Kızlardan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

29.01.2025 15:19  Güncelleme: 15:20
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ELAZIĞ'da tek katlı bir evde, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında anne ile 2 kızı dumandan etkilendi. Tedaviye alınan ailenin kızlarından birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'taki tek katlı bir evde öğle saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve 2 kızı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızlardan M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Soba Yangını: Anne ve İki Kızından Biri Ciddi Yaralandı - Son Dakika

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