Elazığ\'da Suç Örgütüne Operasyon: 29 Gözaltı

ELAZIĞ merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçuna yönelik soruşturmada, 'Daltonlar' suç örgütünün nüfuzunu kullandığı tespit edilen 'Barbaroslar' suç örgütüne ilişkin çalışma yapıldı. Soruşturmada şüphelilerin 'Yağma', 'Silahlı tehdit', '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet', 'Suça azmettirme', 'Suçu üstlenme', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri, örgütün nüfuzunu kullanarak haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları, uyuşturucu ticareti yaptıkları, iş yeri sahiplerini yurt dışı numaralarından arayarak tehdit ettikleri, para talep ettikleri ve silahlı eylemler gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bazı eylemleri ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

OPERASYONDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda Elazığ merkezli İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Edirne'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 58 mermi, 2 ruhsatsız tüfek, 7 bin 726 sentetik hap, 5 bin 418 ecstasy hap, 132,42 gram sentetik kannabinoid, 27 gram esrar ile motosikletli iş yeri kurşunlama olaylarında kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ve kar maskesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.