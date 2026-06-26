Elazığ'da Suç Örgütüne Operasyon: 29 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Suç Örgütüne Operasyon: 29 Gözaltı

Elazığ\'da Suç Örgütüne Operasyon: 29 Gözaltı
26.06.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ merkezli operasyonda 5 ilde Daltonlar ve Barbaroslar suç örgütüne ait 29 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçuna yönelik soruşturmada, 'Daltonlar' suç örgütünün nüfuzunu kullandığı tespit edilen 'Barbaroslar' suç örgütüne ilişkin çalışma yapıldı. Soruşturmada şüphelilerin 'Yağma', 'Silahlı tehdit', '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet', 'Suça azmettirme', 'Suçu üstlenme', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri, örgütün nüfuzunu kullanarak haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları, uyuşturucu ticareti yaptıkları, iş yeri sahiplerini yurt dışı numaralarından arayarak tehdit ettikleri, para talep ettikleri ve silahlı eylemler gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bazı eylemleri ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

OPERASYONDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda Elazığ merkezli İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Edirne'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 58 mermi, 2 ruhsatsız tüfek, 7 bin 726 sentetik hap, 5 bin 418 ecstasy hap, 132,42 gram sentetik kannabinoid, 27 gram esrar ile motosikletli iş yeri kurşunlama olaylarında kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ve kar maskesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Suç Örgütüne Operasyon: 29 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:12
Galatasaray’ın yıldızından 215 milyonluk hamle Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:35:31. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Suç Örgütüne Operasyon: 29 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.