Elazığ\'da Taksi ve SUV Araç Çarpıştı

Elazığ'da taksi ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ- Keban kara yolunun Cip Mesire Alanı mevkisinde, A.Ş'nin kullandığı 23 AS 209 plakalı SUV tipi araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 T 0684 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
