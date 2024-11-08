Elazığ'da terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Er Davut Günay 2024-13 Operasyonu" düzenledi.
Operasyonda geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı değerlendirilen iki sığınak tespit edildi.
Sığınaklardaki aramada 41 fişek, 12 pil, akü, 20 mutfak ve piknik tüpü ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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