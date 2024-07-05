Elazığ'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.E. idaresindeki 05 FD 554 plakalı kömür yüklü tır, Malatya- Elazığ kara yolunun Keban ilçesi Fırat Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırdaki kömürlerin de çevreye saçıldığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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