Elazığ\'da TIR Dorsesinde 138 Kilo Skunk Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda TIR dorsesine gizlenmiş 138 kilo skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmada, Ü.K.?nin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüphelinin kullandığı briket yüklü TIR, Maden ilçesi yakınında durduruldu. TIR'ın dorsesinde bulunan briketler iş makinesiyle indirildi. Narkotik köpeğinin tepki verdiği gizli bölmede yapılan aramada, vakumlu poşetler içerisinde 138 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.K.?nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)
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