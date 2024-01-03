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Elazığ'da TIR Dorsesinde 138 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da TIR Dorsesinde 138 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, TIR dorsesine gizlenmiş 138 kilo skunk ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine takibe aldıkları şüphelinin kullandığı TIR'ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, vakumlu poşetler içerisinde 138 kilo skunk bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

03.01.2024 - 16:11,
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ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda TIR dorsesine gizlenmiş 138 kilo skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmada, Ü.K.?nin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüphelinin kullandığı briket yüklü TIR, Maden ilçesi yakınında durduruldu. TIR'ın dorsesinde bulunan briketler iş makinesiyle indirildi. Narkotik köpeğinin tepki verdiği gizli bölmede yapılan aramada, vakumlu poşetler içerisinde 138 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.K.?nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Elazığ\'da TIR Dorsesinde 138 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da TIR Dorsesinde 138 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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