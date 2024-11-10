Elazığ'da Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Denetimi Yapıldı

Elazığ\'da Trafik Denetimi Yapıldı

Elazığ'da 10 noktada yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.

10.11.2024 17:30
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ELAZIĞ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 10 farklı noktasında trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla, kent genelinde 10 farklı noktada denetimler gerçekleştirdi. Hava Araçları Büro Amirliği'nin de desteğiyle dronların da kullanıldığı denetimlerde 12 ekip, 25 personel görev aldı. Denetimlerde, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uyan sürücülere ekipler teşekkür etti. Kurallara uymadığı belirlenen bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı. Ekipler, daha sonra sürücülere broşür dağıtarak, sürücülerin trafikte dikkatli olmalarını istedi.

'7 GÜN 24 SAAT KONTROLLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Cem Doğruer, amaçlarının sürücüleri cezalandırmak değil, trafik kurallarına uyularak kazaları en aza indirme olduğunu belirterek, "Toplam 12 ekibimizle beraber bu noktada dron ile havadan denetim yapıyoruz. Radar ile denetimiz var ve diğer 10 noktada eş zamanlı motosiklet denetimi yapıyoruz. Emniyet kemeri, cep telefonu ile konuşma, makas atma hatalı sollama kuralları başta olmak üzere diğer trafik kurallarına ilişkin denetlemeleri gerçekleştiriyoruz. Bizim denetimlerimiz ceza yazmak amacıyla değil sürüş konforu ve güvenliğini arttırmaya yöneliktir. Sürücülere broşür dağıtarak emniyet kemeri öneminden, sürüş halinde telefon ile konuşmama, kask takma başta olmak üzere diğer kuralları hatırlatarak onları bilinçlendiriyoruz. Ticari araç kullanıcıları, beton mikseri kullanıcıları, kamyon, motosiklet sürücüleri olmak üzere tüm sürücülere hitap edecek şekilde kontrollerimize devam ediyoruz. 7 gün 24 saat kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Sadece ekipler ile değil KGYS kameralarımızla da denetimleri gerçekleştirip algılanan yakalanma riskini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Her sürücü bir candır. Herkes evine güvenli şekilde ulaşıp trafikte en iyi şekilde seyahat etmesi bizim başlıca amacımızdır" dedi. DHA)

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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