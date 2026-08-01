Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Elazığ'da tır ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.T. idaresindeki 47 AAE 272 plakalı tır, Bizmişen TOKİ Kavşağı'nda, F.A'nın kullandığı 23 AEN 251 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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