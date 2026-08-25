Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 ADZ 23 plakalı otomobil ile 34 TC 8467 plakalı kamyonet, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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