Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ- Malatya kara yolunun Karaali köyü Çitili mezrası mevkisinde, B.Ç. idaresindeki 23 FL 949 plakalı otomobil, M.G'nin kullandığı 77 ABY 953 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ’da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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