Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Ö.Ş'nin kullandığı 44 NB 225 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolu İçme köyü mevkisinde refüje çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ö.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ö.Ş'nin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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