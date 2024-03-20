Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu Göynük'te 7 yıl önce çıkan yangın sonrası 269 bin fidan dikildi

Bolu'nun Göynük ilçesinde 7 yıl önce çıkan yangının ardından bölgenin ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 269 bin fidan dikildi. Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yangında zarar gören 250 hektarlık ormanlık alanın tamamında ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirtti. Yangın sonrası 11 bin meyveli fidan ve 258 bin ibreli fidan dikilirken, ayrıca 500 kilogram kızılçam tohumu da ekildi. Şentürk, yangın sezonuna hazır olduklarını ve vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.