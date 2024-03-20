Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli B.E'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi elde edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 610 gram kubar esrar ele geçirilerek şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

20.03.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli B.E'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine yapılan çalışmada, üzerinde 610 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Elazığ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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