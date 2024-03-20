Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli B.E'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine yapılan çalışmada, üzerinde 610 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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