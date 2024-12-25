Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 460,40 gram esrar, 21,71 gram metamfetamin, 60 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 38 fişek, tüfek, 5 kartuş ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 415 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.