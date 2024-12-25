Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 460,40 gram esrar, 21,71 gram metamfetamin, 60 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 38 fişek, tüfek, 5 kartuş ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 415 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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