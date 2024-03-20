Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tespit edilen 4 şüphelinin ev ve üstlerinde yapılan aramada, 86,36 gram esrar, 9,75 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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