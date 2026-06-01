Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik dün saha çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 bin 352 sentetik hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.