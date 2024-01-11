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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, 2 kilo 600 gram kubar esrar ve 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
11.01.2024 - 12:56,
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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu şüpheliler K.T, R.A. ve A.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 2 kilo 600 gram kubar esrar, 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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