Elazığ'da yağışlarla birlikte istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Elazığ'da yağışlarla birlikte istinat duvarı çöktü

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Elazığ'da sağanak yağışlardan dolayı istinat duvarı çökerken, çevrede yaşayan vatandaşlar yıkılan yerin bir an önce onarılmasını istedi.

29.03.2024 11:32  Güncelleme: 11:46
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Elazığ'da yağışlarla birlikte istinat duvarı çöktü

ELAZIĞ - Elazığ'da sağanak yağışlardan dolayı istinat duvarı çökerken, çevrede yaşayan vatandaşlar yıkılan yerin bir an önce onarılmasını istedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak yağış aralıklarla Elazığ'da etkili oluyor. Etkili olan yağışlar sonrasında kent genelinde bazı istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Yağışın etkisiyle Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarında kısmi çökmeler yaşandı. İstinat duvarının çökmesinin ardından çevrede yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken, yıkılan istinat duvarının yetkililer tarafından bir an önce onarılarak yapılmasını talep etti.

Vatandaşlardan Abdulbaki Baş, "Yağışlardan dolayı istinat duvarı su alıyor bundan dolayı da çökmeler meydana geliyor. İstinat duvarının çökmesinin ardından Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Bir an önce gelip burayı yapsınlar. Site yönetimi, belediye veya TOKİ kim yapacaksa bir an önce gelip yapsın. Vatandaşlar o yoldan gidip gelemiyor. Yarın öbür gün Allah göstermesin bir çocuk kayarak düşüp hayatını kaybedebilir" dedi.

Elazığ\'da yağışlarla birlikte istinat duvarı çöktü
Kaynak: İHA

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