Elazığ'da zabıta ekiplerince yakalanan 8 dilencinin üzerinden 6 bin 272 lira çıktı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla cami, hastane ve alışveriş merkezi önünde bekleyen dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yakalanan 8 dilenci, ekiplerce zabıta merkezine götürüldü.
Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı.
Üzerindeki paraya el konulan dilencilere para cezası uygulandı.
Zabıta amiri Kadir Temur, ramazan ayı dolayısıyla kentte sayıları artan dilenciler nedeniyle denetim ekibini 2'den 5'e çıkardıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, dilenenlere değil gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaları." dedi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Yakalanan Dilencilerin Üzerinden 6 Bin 272 Lira Çıktı - Son Dakika
Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde meydana gelen kazada, geri geri gelen bir otomobil yol kenarında bulunan bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra saplandığı ve otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir adam, balık avlarken oltasının yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen adam kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İzmir Mendres'te halk buluşması gerçekleştirdi. Özel, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin ve emeklilerin yaşam şartlarının zorlaştığını belirterek, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde halkın tepkisini göstereceklerini söyledi. Ayrıca, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in projelerinden bahsetti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasının son maçında Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yenerek 13. galibiyetini aldı. Aksaray Belediyespor ise 16. yenilgisini yaşadı ve 2 puanda kaldı.
NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına duyarlı bütçeleme uygulayan 23 OECD ülkesi arasında yer aldığını bildirdi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?