Elazığ'da yangın süsü verilen cinayeti X-Ray görüntüleri çözdü, zanlı H.Ç. yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit etti. Gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyen JASAT Timleri, katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladı.
İçişleri Bakanlığı: Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT Timleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladı.
Kaynak: DHA
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