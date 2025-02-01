Elazığ'da müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta bulunan tek katlı evde 29 Ocak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen Meryem Yalçınkaya (25), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yalçınkaya'nın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Tek katlı evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangında, evde bulunan Yalçınkaya içeride mahsur kalırken, dumandan etkilenen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarmıştı.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan Yalçınkaya'yı kurtarmış, dumandan etkilenen Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış, 2 kişiye de ambulansta müdahale edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Yangında Dumandan Etkilenen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?