Elazığ'da yoğun sis etkili oldu, bir mahalle adeta kayboldu
ELAZIĞ - Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Çatalçeşme Mahallesi'nde ise yoğun sis nedeniyle göz gözü görmedi.
Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis nedeniyle Çatalçeşme Mahallesi adeta kayboldu. Binalar, oyun parkları ve kamelyalar sisten görünmezken, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Yoğun Sis: Çatalçeşme Mahallesi Kayboldu - Son Dakika
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