Elazığ'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı - Son Dakika
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Elazığ'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı

Elazığ\'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye düştü, sürücüler zor anlar yaşıyor.

23.12.2024 19:30
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Elazığ'da yüksek kesimlerde yoğun sis etkisini sürdürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Binalar sisler arasından kaybolurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı - Son Dakika

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