Elazığ'da yüksek kesimlerde yoğun sis etkisini sürdürüyor
ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Binalar sisler arasından kaybolurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı - Son Dakika
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