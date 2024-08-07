Elazığ'daki Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Divriği'ne Gezi Düzenledi - Son Dakika
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Elazığ'daki Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Divriği'ne Gezi Düzenledi

Elazığ'ın Keban ilçesindeki yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için Sivas'ın Divriği ilçesine gezi programı düzenlendi. Gezi kapsamında öğrenciler Divriği ilçesindeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi ve yemek ikramı yapıldı. İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, etkinliklerin kursları cazip hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

07.08.2024 14:50
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Elazığ'ın Keban ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için Sivas'ın Divriği ilçesine gezi programı düzenlendi.

Keban Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Müftülüğünce organize edilen gezide, öğrenciler Divriği ilçesindeki cam teras, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile Divriği Kalesini gezdi.

Gezi programı kapsamında öğrencilere yemek ikramında bulunuldu.

İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, yaz Kur'an kurslarında öğrencilere dini ve milli değerlerin öğretildiği belirterek, düzenlenen etkinliklerle de kursların cazip hale gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Meşe, desteklerinden dolayı Kaymakam Furkan Atalık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'daki Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Divriği'ne Gezi Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'daki Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Divriği'ne Gezi Düzenledi - Son Dakika
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