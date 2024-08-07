Elazığ'daki Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Divriği'ne Gezi Düzenledi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için Sivas'ın Divriği ilçesine gezi programı düzenlendi.

Keban Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Müftülüğünce organize edilen gezide, öğrenciler Divriği ilçesindeki cam teras, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile Divriği Kalesini gezdi.

Gezi programı kapsamında öğrencilere yemek ikramında bulunuldu.

İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, yaz Kur'an kurslarında öğrencilere dini ve milli değerlerin öğretildiği belirterek, düzenlenen etkinliklerle de kursların cazip hale gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Meşe, desteklerinden dolayı Kaymakam Furkan Atalık'a teşekkür etti.