Elazığ'ın Kültürel Değerlerini Rölyefle Yaşatıyor - Son Dakika
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Elazığ'ın Kültürel Değerlerini Rölyefle Yaşatıyor

27.05.2025 12:05
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Emekli öğretim görevlisi Şanlı, 26 yıldır Elazığ'ın tarihi değerlerini rölyef sanatıyla tanıtıyor.

Elazığ'da emekli öğretim görevlisi Yaşar Sabri Şanlı, 26 yıldır rölyef (kabartma) sanatıyla alçı yüzeyler üzerine yaptığı, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan eserleriyle memleketinin tanıtımına katkı sunuyor.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden emekli olan Şanlı, üniversite yıllarından itibaren ağırlık verdiği sulu boya, yağlı boya, kara kalem gibi sanatsal çalışmalarına 1999 yılında rölyef sanatını da ekledi.

Üniversitede görev yaptığı dönemde 11 Ağustos 1999'da 20. yüzyılın son güneş tutulmasının en güzel izleneceği tarihi Harput Mahallesi'ne yurt içinden ve dışından çok sayıda bilim insanı ve ziyaretçi geleceğini aylar öncesi öğrenen Şanlı, bunu kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak için bir fırsat olarak gördü.

Rölyef tekniğini kullanarak Harput Kalesi ve eski Harput evleri gibi kentin değerlerini yansıtan tablolar yapan Şanlı, bu eserleri o dönem tarihi Harput Mahallesi'nde sergiledi.

Eserlerinin büyük beğeni toplaması üzerine Şanlı, 26 yılda rölyef tekniğiyle kenti tanıtıcı çok sayıda tablonun yanı sıra heykel, magnet, biblo, üç boyutlu hatıra plaket, anahtarlık, kalemlik gibi çalışmalar yaptı.

4 yıl önce emekli olan ve sanatını sürdüren Şanlı, eserleriyle 40'ı aşkın kişisel sergi açtı, 50'ye yakın ulusal ve uluslararası karma sergiye katılarak memleketinin tarihi ve kültürünü dünyaya tanıtıyor.

"Rölyefin tarihi ve kültürel değerleri daha iyi yansıttığını düşünüyorum"

Şanlı, AA muhabirine, üniversite yıllarından itibaren sulu ve yağlı boya, kara kalem ve baskı tekniklerini kullanarak çeşitli eserler ortaya koyduğunu belirtti.

Bu çalışmalarına 26 yıl önce rölyef sanatını da eklediğini anlatan Şanlı, şunları söyledi:

"1999 yılında güneş tutulmasını gözlemlemek için çok sayıda yabancı ziyaretçinin Harput'a geleceğini öğrenmiştik. Arkadaşlarla konuştuğumuzda gelen ziyaretçilerin Elazığ'dan hatıra olarak götürebilecekleri, kenti tanıtıcı üç boyutlu rölyef tarzında eserler olmadığını fark ettik. Bu eksikliği gidermek için kentin tanıtımına yönelik bir çalışma içerisine girdik. Harput Kalesi ve Elazığ'ın cumbalı evleriyle ilgili birkaç rölyef tablo yaptım. Bu çalışmalar tutulunca daha sonra sayılarını çoğaltarak Elazığ'ın tanıtımına yönelik farklı üç boyutlu eserler ortaya koydum. Son 15 yıldır rölyef çalışmalarına daha çok ağırlık veriyorum. Rölyefin tarihi ve kültürel değerleri daha iyi yansıttığını düşünüyorum."

"İğneyle kuyu kazar gibi 4 bin yıllık kabartma eserin örneğini hazırladım"

Şanlı, bugüne kadar sanatının bütün tekniklerinde daha çok Elazığ ile ilgili eserler ortaya koyduğunu belirtti.

Elazığ Orman İşletme Müdürlüğünce 2016 yılında Harput Mahallesi'nde fidan dikimi için çukur kazılması sırasında bulunan, 4 bin yıl öncesine dayandığı belirlenen eserin "Harput Kabartması" adıyla Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğünce muhafaza edildiğini anlatan Şanlı, Elazığ Kent Müzesinde sergilenmek üzere Valilik ve Elazığ Belediyesinin talebi üzerine Harput Kabartması'nın bir örneğini rölyef tekniğiyle hazırladığını belirtti.

Şanlı, "Yaklaşık bir ay boyunca iğneyle kuyu kazar gibi ince ince işleyerek 4 bin yıllık kabartmanın örneğini ortaya çıkardım. Bu eserin bir de suni mermerden hazırladığım örneği de Elazığ Kent Müzesi'nin girişinde sergileniyor, ziyaretçilerden büyük beğeni topluyor. Rölyef sanatıyla kentin Ulu Cami, Harput Kalesi, cumbalı evler, Kömürhan ve Palu köprüleri, Baskil'in kayısısı, üzüm, çayda çıra gibi tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmayı amaç edindim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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