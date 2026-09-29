Elazığ-Keban yolunda Cip köyü mevkisinde otomobil ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

Elazığ-Keban yolunda Cip köyü mevkisinde otomobil ağaca çarptı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Keban kara yolunun Cip köyü mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralanırken, yaralılar Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.T.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Elazığ- Keban kara yolunun Cip köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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