Elazığ Maden'de kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Maden'de Gezin köyü mevkisinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan sürücü AFAD ekiplerince çıkarıldı, sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlendi ve cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Elazığ'ın Maden ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hüseyin I. (56) idaresindeki 35 BKZ 163 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Gezin köyü mevkisinde aynı yönde seyir halindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Hüseyin I. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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