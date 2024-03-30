Elazığ Merkezinde 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Elazığ merkezde saat 03.25'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin 13.83 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
AFAD, bugün saat 03.25'te Elazığ merkezde 13.83 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Çallıdere köyünde bir kadın, muhtar adayı oldu. 27 yaşındaki Bahar İncesu, köydeki sorunları çözmek ve gençlere yol göstermek amacıyla adaylığını ilan etti. İncesu, seçimle ilgili bilgileri almak üzere İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İncesu, ailesinin onayını aldıktan sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde muhtar adayı olacağını söyledi. Ayrıca, köyün yol sorununu çözmek için çalışmalar yapacağını ve gençlere devlet teşviklerini getirmek için çaba göstereceğini belirtti.
Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin olumsuz bir duruma yol açmadığı belirtildi. Deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.
Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. AFAD tarafından yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletilmiştir.
Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 03.25'te gerçekleşti ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte oldu. Deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.
Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, saat 03.25'te meydana geldi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezde saat 03:23'te 4.7 büyüklüğünde ve 13.83 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, gelişmeleri takip ettiğini duyurdu.
Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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