Elazığ polisi, KPSS adaylarını İHA takibiyle sınav merkezlerine ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ polisi, KPSS adaylarını İHA takibiyle sınav merkezlerine ulaştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ polisi, KPSS adaylarını İHA takibiyle sınav merkezlerine ulaştırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekipleri, 2026-KPSS ön lisans oturumu öncesi geç kalma riski bulunan adayları sınav merkezlerine ulaştırdı. Trafik yoğunluğu yaşanan noktalara motosikletli ekipler sevk edilirken İHA ve dronla anlık takip yapıldı; ulaştırılan adaylar ekiplere teşekkür etti.

Elazığ'da polis ekipleri, geç kalma riski bulunan adayları, 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu öncesi sınava girecekleri merkezlere ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından düzenlenen sınav öncesinde şehir genelinde trafik yoğunluğu yaşanan tüm noktalara motosikletli ekipler sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, sınav merkezlerine geç kalma riski bulunan öğrencilerin hızlıca tespit edilmesi ve zamanında yetiştirilmesi için trafik denetimlerinde dron desteğinden yararlanıldığı belirtildi.

Geleceğin teminatı gençlerin sınavlarına zamanında ve güvenli ulaşabilmeleri için ekiplerin sahada olduğu ifade edilen açıklamada, "Güzergahlarda gerekli tedbirler alınırken, İHA'larımızla trafik yoğunluğu anlık olarak takip edildi. Yoğunluk yaşanan noktalara ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. İhtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Sınav merkezlerine ekipler tarafından ulaştırılan adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıGüvenlikTrafikElazığEğitimGüncelPolisKPSSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
12:30
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:02:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ polisi, KPSS adaylarını İHA takibiyle sınav merkezlerine ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei