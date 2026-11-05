Elazığ Sivrice\'de Hazar Baba merkezi soruşturmasında 14 şüpheliden 4\'ü tutuklandı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Baba Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli bireyin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivrice ilçesindeki Hazar Baba Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli birey H.K.'nın yaşamını yitirmesine ilişkin, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, engelli bireylere kötü muamele, hijyen koşullarının yetersizliği, personel ihmali ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alındığı iddiaları tespit edildi. Soruşturma kapsamında belirlenen 14 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.