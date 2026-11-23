Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Hatipoğlu, mesajında, geleceğin mimarı ve yarınların güvencesi olan öğretmenlerin bir milletin yalnızca bugününü değil, yarınlarını da şekillendiren kıymetli değerler olduğunu belirtti.

Bilgiyi sevgiyle buluşturan, her öğrencinin yüreğine umut, hayatına yön veren öğretmenlerin ülkenin gelişme ve ilerleme yolculuğunun en güçlü yapı taşları olduğunu ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bir milletin geleceği, yetiştirdiği nesillerin ufkunda, o ufku aydınlatan en güçlü ışık ise öğretmenlerin emeğinde saklıdır. Sizler, yalnızca bilgi aktaran değil, evlatlarımızın gönüllerine dokunan, karakterlerine yön veren, hayallerini büyüten ve onlara geleceğe güvenle yürümeyi öğreten gönül mimarlarısınız. Her öğrencinin hayatında bıraktığınız iz, aslında ülkemizin yarınlarına atılmış kıymetli bir imzadır."

Türkiye'nin köklü tarihinden aldığı güçle bugün büyük hedeflere yürürken, bu yürüyüşün en önemli güvencelerinden birinin yine öğretmenler olduğunu aktaran Hatipoğlu, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamız, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve her alanda söz sahibi olacak, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek nesiller yetiştirmemizle mümkündür. Bu büyük idealin en önemli mimarları ise hiç şüphesiz siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Elazığ'ımızın dört bir yanında, her öğrencinin geleceğine umut olmak için gösterdiğiniz gayret, şehrimizin yarınlarına duyduğumuz güveni daha da güçlendirmektedir. Bir öğrencinin başarısında, bir çocuğun gözlerindeki umut ışığında ve hayata kazandırılan her güzel değerde sizlerin emeği ve alın teri vardır. Bu emek, her türlü takdirin üzerindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.