Elazığ ve Bingöl\'de Kar Yağışı Etkili

26.02.2026 13:45
Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle 171 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma yürütüyor.

Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 171 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 50, ilçelerden Ağın'da 1, Arıcak'ta 1, Baskil'de 36, Karakoçan'da 6, Kovancılar'da 3 ve Sivrice'de 18 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 115 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 10, ilçelerden Karlıova'da 34, Yedisu'da 3, Adaklı'da 4, Yayladere'de 2 ve Kiğı'da da 3 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Ekipler, 56 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Karlıova'da gece saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, evlerin ve araçların üzeri karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de yollarda temizlik çalışması yürüttü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

