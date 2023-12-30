Elazığ ve Siirt\'te hekimler İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Elazığ ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Elazığ'da İhsaniye Camisi önünde toplanan hekim, sağlık çalışanı, öğrencilerin bulunduğu grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada katılımcılar adına açıklama yapan Dr. Ahmet Murat Mamur, sağlık çalışanları olarak soykırım ve işgale karşı yürüyüşlerini sürdürdüklerini söyledi.

Gazze'deki çok sayıda sağlık merkezi ve hastanenin şu anda hizmet dışı olduğunu dile getiren Mamur, kalan hastanelerin de kısmen işlevsel olduğunu belirtti.

Bu hastanelerin aynı zamanda ülke içinde yerinden edilmiş binlerce kişiye barınak olduğunu ifade eden Mamur, "Bir ülkede hastane bombalamak, hastalara müdahale edilmesine izin vermemek, ambulans konvoyunu hedef almak neyle açıklanabilir?" dedi.

Siirt

Siirt'te hekimler ve sağlık çalışanları, giydikleri beyaz önlüklerle Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı.

Ellerinde "Hastaneye saldırı savaş suçudur", "Ben doktorum hedef değil" ve "Beyaz önlükler kana bulanmasın" yazılı dövizler taşıyan grup, Güres Caddesi'ndeki Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

Burada katılımcılar adına açıklama yapan hemşire Elif Karasungur, Gazze'de ambargo ve katliamların hız kesmeden sürdüğünü, buna karşı "sessiz yürüyüş" ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

"Bu yaşananları kabul etmeyen hekimler ve sağlık çalışanları olarak yine ayaktayız ve artık harekete geçilmesini talep ediyoruz." diyen Karasungur, bu yürüyüşün dünyanın hiçbir yerinde terör, soykırım ve işgali kabul etmediklerinin beyanı olduğunu söyledi.

Karasungur, terör saldırısı sonucu şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilediklerini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından dua okundu.