Elazığ'da kayıp yaşlı adamın cesedi baraj gölünde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da kayıp yaşlı adamın cesedi baraj gölünde bulundu

Elazığ\'da kayıp yaşlı adamın cesedi baraj gölünde bulundu
21.06.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 8 Şubat'ta evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın cansız bedeni, Keban Baraj Gölü'nde yaklaşık 4,5 ay sonra bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler cesedi sudan çıkardı.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 8 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan bir daha haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında ekipler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Keban Baraj Gölü'nün Aydıncık köyü mevkisinde suda ceset görüldüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan cesedin yaklaşık 4,5 ay önce kaybolan İbrahim Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.

Kaya'nın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İbrahim Kaya, Adli Tıp, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Elazığ, Güncel, Sudan, Keban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da kayıp yaşlı adamın cesedi baraj gölünde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Trump’ın yeni Air Force One’ı ABD’ye ulaştı Değeri dudak uçuklatıyor Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

10:37
19 Mart’tan beri aranıyordu Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş
19 Mart'tan beri aranıyordu! Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş
10:04
YKS maratonu devam ediyor İkinci oturum AYT başladı
YKS maratonu devam ediyor! İkinci oturum AYT başladı
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 10:58:27. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da kayıp yaşlı adamın cesedi baraj gölünde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.